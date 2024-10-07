"6 لاعيبة هيجددوا".. رمضان يكشف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

تحدث مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عن ملف التجنيد بالنادي الأهلي، وكشف عدد اللاعبين الذي تم الاستقرار على تجديد تعاقدهم.

وقال محمد رمضان عبر قناة الأهلي: "محمد الشناوي قاعد في الفريق وهيجدد ومعه خمسة أخرين بس بعد رجوعهم من المنتخب هنقعد معاهم الأول".

وأضاف: "كولر أعلى مدرب في تاريخ الأهلي مع مانويل جوزيه في تحقيق البطولات مع النادي".

وأردف: "وقبل بداية الموسم الجديد هناك تركيز كبير من قبل لاعبي الأهلي من أجل تحقيق البطولات".

واختتم مدير الكرة: "الأهلي سيطالب بحكام أجانب في مباراة سيراميكا كليوباترا، ومفيش حد يعرف حاجه عن الموضوع ده غيرك يا شوبير نهائي".

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