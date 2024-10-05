الامارات | دوري كرة قدم الصالات ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، الجولة الأولى من مسابقة دوري كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2024-2025، بمشاركة 11 فريقاً، وتتضمن المسابقة 22 جولة، وتقام بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً، تعقبها مرحلة «البلاي أوف» بين الفرق الستة الأولى في ترتيب جدول المسابقة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة فرق: الإقامة وشؤون الأجانب، والبطائح، والحمرية، والموج، واليرموك، وخورفكان، ودبا الحصن، وشباب الأهلي، وفليتوود يونايتد، وكلباء، ومليحة.

وتُقام في اليوم الأول مباراتان تجمعان شباب الأهلي مع الموج في ملعب نادي شباب الأهلي بالممزر، وكلباء والبطائح على ملعب نادي خورفكان.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى غداً، حيث يلتقي الحمرية مع خورفكان في ملعب الحمرية، ومليحة واليرموك في ملعب مليحة.

وتُلعب جميع مباريات هذه الجولة الساعة 18:20 مساء.