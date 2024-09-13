شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي محمد أميسي: أتمنى أن أحقق لقب الدوري مع مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

عبر البلجيكي محمد أميسي لاعب فريق بلدية المحلة السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال أميسي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"سعيد للغاية لتواجدي هنا في مودرن سبورت، لعبت بالدوري المصري من قبل مع بلدية المحلة، وأعلم مدى التنافسية بين الأندية وأتمنى أن أحقق لقب الدوري مع مودرن سبورت".

وأضاف: مودرن سبورت يمتلك عناصر مميزة للغاية، أما عن التنافس على اللعب في مركزي أعتقد أنه أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق".

وأتم كلماته متمنيًا أن يحترف في أوروبا عبر بوابة مودرن سبورت.

صاحب الـ24 عاما والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بدأ مسيرته كناشيء مع فريق بيرسوت البلجيكي ويحمل الجنسيتين البوروندية والبلجيكية حيث مثل منتخب بوروندي في 18 مباراة دولية.