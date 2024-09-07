تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور قبل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني - خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي عن تطورات الحالة الصحية للاعب فريقهم إمام عاشور وموقفه من المشاركة في مباراة جورماهيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره جورماهيا عصر يوم الأحد الموافق 15 مايو في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن حالته إمام عاشور تتحسن وسيُشارك بالتدريبات الجماعية للأهلي فور عودة اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها من التدريبات يوم غد الأحد.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة جورماهيا ولكن قرار مشاركته من عدمه سيكون بيد المدير الفني لفريقه مارسيل كولر.

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