شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في ضربة البداية بالموسم الحالي. ويستهل الأهلى مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة قوية أمام جورماهيا الكيني خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة، ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي فى المباراة النهائية بهدف نظيف. موعد مباراة الاهلى القادمة وجورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الاهلى القادمة وجورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا يخوض الأهلي ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر على ملعب نيايو الوطني. ممثلو مصر في بطولات إفريقيا ممثلو مصر في بطولات إفريقيا يُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية. الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا يحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف. القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.