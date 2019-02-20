مكياج عيون ناعم لصاحبات العيون الخضراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - هل أنت من النساء صاحبات العيون الخضراء؟ إذا أنت يا عزيزتي تملكين ميزة وسحر خاص بك يمكنك ابرازه من خلال اتقان مكياج عيون ناعم مناسب للون عيونك ..

لذلك ولكي تعكسي جمال هذا اللون، كل ما عليك فعله هو اعتماد مكياج عيون ناعم زهري خفيف مطعم ببعض الألوان الترابية التي تبرز جمالية اللون الأخضر .



في هذا المكياج تحتاجين إلى :

*أحمر شفاه زهري خفيف.

*ظلال العيون باللون البيج.

*بودرة خدود بلون ترابي يليق بدرجة بشرتك.

*الكحل أسود والأيلاينر الأسود لتحديد العينين بدقة.

*ماسكرا



كيفية تطبيق المكياج:

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون البيج على العين.

-طبقي بودرة خدود باللون الترابي على خديك .

-ارسمي عينيك بالكحل الجاف، إذا كنت تخشين الوقوع في الخطأ عند رسم العين. وبعدها، ارسمي فوق الكحل بـ الـ أيلاينر.

-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز.

-لا تنسي أحمر الشفاه الزهري لإشراقة لافتة.





نصيحة عامة للعيون الخضراء:

إذا كانت عيناك خضراوين، يمكنك اعتماد الكثير من الألوان، فمثلاً: الكحل باللون البنفسجي سيبرز لون عينيك، ويمكنك أيضاً تجربة اللون البني. ولكي يبدو مظهرك طبيعياً، استخدمي كحلاً باللون الأزرق المائل إلى الأخضر أو الأخضر الميتالك فهما سيظهران لون عينيك بشكل جميل