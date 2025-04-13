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الامارات | طرق دبي تصدر تحذيراً حول رمز "QR Code" في الأماكن العامة

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  • الامارات | طرق دبي تصدر تحذيراً حول رمز "QR Code" في الأماكن العامة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تصدر تحذيراً حول رمز "QR Code" في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أبريل 2025

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحذيراً من عمليات احتيال تتم عبر ملصق رمز الاستجابة السريع QR Code في الأماكن العامة، ودعت للتحقق من صحته قبل استخدامه.

وأوضحت طرق دبي  عبر منصة "إكس"، اليوم ، أن عمليات التحقق من صحة رمز الاستجابة السريع QR Code، تتم من خلال التأكد من عدم وجود أي علامات تعديل أو تلاعب، مثل وجود عدة طبقات من الملصقات في نفس الموضع، أو أن يتم توجيه المستخدم فور تصوير الرمز إلى موقع بعنوان مشبوه يطلب معلومات شخصية، أو يحتوي على أخطاء إملائية. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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