الامارات | اختبار منزلي لسرطان البروستاتا يتفوق على طرق الفحص الحالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أبريل 2025

طوَّرت مجموعة من الباحثين اختباراً منزلياً للكشف عن سرطان البروستاتا قد يتفوق على طرق الفحص الحالية.

وحالياً، يستخدم الأطباء فحصاً بالرنين المغناطيسي وأخذ خزعة للتحليل واختبار دم يسمى مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، للكشف عن أمراض البروستاتا، مثل سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا.

إلا أن مطوري الاختبار الجديد، الذي يعتمد على أخذ عينات من اللعاب، أكدوا أنه أفضل من الطرق التقليدية في الكشف عن المرض، إذ قلل من عدد النتائج الإيجابية الكاذبة ورصد نسبة أعلى من حالات السرطان العدوانية مقارنةً بالاختبارات التقليدية.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد تم تطوير الاختبار الجديد من قبل باحثين في معهد أبحاث السرطان بلندن، ومؤسسة رويال مارسدن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، وأطلقوا عليه اسم «مقياس المخاطر متعدد الجينات».

ويستخدم الاختبار اللعاب لتحليل 130 متغيراً وراثياً معروفاً بارتباطه بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لتحديد ما إذا كان الشخص مُعرّضاً لخطر كبير للإصابة بالمرض أم لا.

وقام الباحثون بتجربة الاختبار على 6300 رجل تتراوح أعمارهم بين 55 و69 عاماً في المملكة المتحدة.

وخلال الدراسة، وجد الاختبار أن هناك نحو 745 رجلاً (12في المائة) من المشاركين معرضين لدرجة خطورة عالية للإصابة بالسرطان.

ودُعي هؤلاء الرجال لإجراء فحص سرطان البروستاتا، بما في ذلك فحص بالرنين المغناطيسي وأخذ خزعة للتحليل، وقد استجاب نحو 468 منهم لهذه الدعوة.

ومن بين هؤلاء، كشفت الفحوصات التقليدية إصابة 187 رجلاً بسرطان البروستاتا، لافتة إلى أن 103 إصابات منهم تعتبر «عالية الخطورة».

وأجرى الباحثون اختبار مستضد البروستاتا النوعي للـ187 رجلاً، وقد أظهر الاختبار أن حالة 118 منهم «طبيعية» وأنهم ليسوا بحاجة إلى إجراء فحص إضافي.

وقال الباحثون إن السرطان «لم يكن ليُكتشف» لدى نسبة كبيرة من أولئك المشاركين باستخدام «المسار التشخيصي» المُستخدم حالياً.

وكتبوا في دراستهم أن «الاختبار كشف عن مرضى السرطان الذين كان من الممكن أن تغفلهم الاختبارات التقليدية، وكشف عن نسبة أعلى من حالات السرطان العدوانية».

وقالت البروفسورة روز إيلز، من معهد أبحاث السرطان في لندن والتي شاركت في الدراسة: «بفضل هذا الاختبار البسيط وغير المكلف نسبياً، يُمكننا تغيير مسار سرطان البروستاتا وعلاجه بشكل مبكر».

ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال، على الرغم من أنه غالباً ما ينمو ببطء وقد لا يسبب أعراضاً ملفتة في مراحله المبكرة.