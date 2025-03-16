الامارات | «دبي للمرأة» تنظم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، انطلقت فعاليات «المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة في مقر نادي دبي للسيدات ويستمر حتى غدٍ.

ويهدف المعرض الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى دعم وتشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي، من خلال توفير منصة مثالية لعرض وتسويق منتجاتهن ومشاريعهن الإبداعية، وذلك في إطار استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى دعم الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جودة حياتها.

وافتتحت المعرض رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المري، بحضور مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة بدري، وعضو مجلس الإدارة فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي للمؤسسة، نعيمة أهلي، وتشارك فيه أكثر من 33 رائدة أعمال إماراتية من 16 دائرة حكومية في دبي هي: النيابة العامة، وشرطة دبي، وجمارك دبي، واقتصادية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وبلدية دبي، ودبي الصحية، ومحاكم دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

منظومة قوية

وقالت منى المري، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة قوية ومتكاملة لريادة الأعمال، إضافة إلى تشريعات اقتصادية متطورة وبيئة تنافسية ملهمة، تشجع على تأسيس الأعمال والمشاريع المختلفة، مشيرة إلى تصدر الإمارات دول العالم لثلاثة أعوام متتالية في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، الذي يصدر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال ومقره بريطانيا، ما يعكس اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال باعتباره رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، أن تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، يأتي تأكيداً للالتزام الثابت لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية المعرض في تسليط الضوء على مشاريع ريادة الأعمال، باعتبارها أداة فعالة في تعزيز جودة حياة المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. وأضافت: «تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لريادة الأعمال وتوفير التسهيلات والبيئة المحفزة لتأسيس وتطوير العمل الخاص، لما له من أثر اقتصادي واجتماعي ملموس».

وأعربت منى المري عن شكرها لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعاونها ودعمها للمعرض، كما أعربت عن سعادتها بتنوع المشاريع والمنتجات المشاركة في المعرض، والتي تعود لموظفات في حكومة دبي يتميزن بالإبداع والرغبة في استثمار ما لديهن من طاقات ومواهب وطموح، ما يعكس حرص المرأة على أن تكون مبدعة ومنتجة ومؤثرة في الاقتصاد والمجتمع الإماراتي.

مهارات إدارية

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، إن مشاركة الدوائر الحكومية المختلفة في المعرض تعكس اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال، لما له من دور مهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع، منوهة بأن المعرض يسهم كذلك في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويمثل منصة حيوية لصقل المهارات الإدارية والقيادية للمرأة، ما يؤكد قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياتها ومجتمعها.

وأضافت أن تنظيم المعرض يأتي ضمن مبادرات عدة وبرامج تشتمل عليها الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز الإسهام الفاعل للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها بصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، كون الأسرة النواة الرئيسة لمجتمع مستقر ومزدهر، مؤكدة التزام المؤسسة بتحسين جودة حياة المرأة، من خلال العديد من المبادرات والمنصات التي تسلط الضوء على إنجازاتها في كل المجالات، لاسيما ريادة الأعمال.

مشاريع متميزة

وتشارك موظفات حكومة دبي بعدد من المشاريع الخاصة في المعرض ضمن مجالات عدة كتصميم الأزياء والعطور والحرف اليدوية والمجوهرات والدخون، ومتاجر الشوكولاتة والمطاعم. ومن المشاريع التي تشارك بها الموظفات: تارا كوليكشن، وإليا فاشون، وبلوم ديزاين، ولافارا ديزاين، وفنارا كوليكشن، وبوتيك المهرا، وهاير إكسلنسي، وباي روضة، وإف كاي لاين، ولافيدا كوتور، وتشيك باي إف أي، وإن آند إم ديزاين، وإن أي كوتور، وإس كيو ثريدس، وإم إس كريستال بوتيك، وكود 10، وإليقنت باي إم إتش، وباي مومباي ترشرز، وغرياف للعطور، ولافينايت بيتيت، وذهب آمال للمجوهرات، وكاكاو بوتيك، وأريج المسك، والمهرة للعطور، وحبة، وسن ستون، وألودرا أورا، وكريتيف آرت 90، وخواطر للدخون، وبلانش كافيه، وكافيه 1982، وماتشا بي تي، وترف للضيافة.

منى المري:

• المعرض يعكس الالتزام الراسخ لسمو الشيخة منال بنت محمد بدعم المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

نعيمة أهلي:

• مشاركة الدوائر الحكومية المختلفة في المعرض تعكس الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، ودوره في تحقيق الازدهار للفرد والمجتمع.