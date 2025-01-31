الامارات | مهرجان «فخر الوطن» في أمّ القيوين اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات مهرجان «فخر الوطن»، لتحط اليوم على شاطئ الخور في أم القيوين، وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، لتمنح أبطال خطّ الدفاع الأول وعائلاتهم أوقاتاً لا تُنسى.

وشهدت فعاليات المهرجان، التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في الفجيرة ورأس الخيمة، إقبالاً واسعاً من أبطال خط الدفاع الأول وأفراد أسرهم، وامتلأت جداريات حديقة الوطن برسائل الشكر والتقدير والعرفان على جهود هؤلاء الأبطال الذين يُكرّسون حياتهم لحماية الوطن والمجتمع، كما شهدت منصّة الأبطال عروضاً حيّة وقصصاً سحرت الحضور من كل الأعمار.

ونشرت المسارات التدريبية والتعليمية، في منطقة أبطال المُستقبل، السعادة والمرح والتسلية بين الأطفال، كما استمتع الحضور بتناول أطباق محلية وعالمية في سوق المأكولات، التي شكّلت المكان المُتميّز للالتقاء بين أبطال خط الدفاع الأول مع بعضهم، وتكوين صداقات عائلية واجتماعية تدوم على المدى البعيد.