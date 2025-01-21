الامارات | القهوة والشاي... أيهما أفضل لصحتك؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسات كثيرة أن شاربي القهوة والشاي قد يستفيدون من فوائد صحية مقارنةً بالأشخاص الذين لا يستهلكون هذين المشروبين.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كل هذه الدراسات تعتمد على المراقبة، مما يعني أنه لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن القهوة أو الشاي يؤديان بوضوح كافٍ إلى نتائج صحية أفضل.

ومع ذلك، هناك أسباب معقولة لارتباط القهوة والشاي بالفوائد الصحية، بدءاً من الكافيين.

وقد ركزت الدراسات على الكافيين أكثر من المكونات الأخرى في القهوة والشاي.

الكافيين يعزز التركيز

وقد وجدت النتائج أن الكافيين يعزز اليقظة والتركيز بشكل مباشر مع مكافحة التعب.

ويمكن أن يحسّن الكافيين أيضاً الأداء الرياضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة مستويات هرمون الغدة الكظرية وتعزيز الطاقة الأيضية، وقد يرفع الكافيين من الحالة المزاجية.

كافيين القهوة: توفر القهوة العادية كمية أكبر من الكافيين لكل أونصة (الأونصة 29 مليلتراً) مقارنةً بالشاي. لهذا السبب يلجأ معظم الناس إلى القهوة عندما يحتاجون إلى منبّه. عموماً، يحتوي كوب القهوة العادية سعة 8 أونصات على نحو 80 إلى 100 مليغرام (ملغم) من الكافيين.

كافيين الشاي: يختلف محتوى الكافيين في الشاي حسب النوع. على سبيل المثال، يحتوي الشاي الأسود (وليس الأخضر كما ورد في النص الإنجليزي الأصلي) على أعلى تركيز للكافيين؛ 40 إلى 70 ملغم لكل حصة سعة 8 أونصات، بينما تحتوي أنواع الشاي الأخرى على كمية أقل. ويحتوي الكثير من أنواع شاي الأعشاب على الحد الأدنى من الكافيين، إنْ وجد فيها.

الكافيين يزيد توتر بعض الناس

يعد إجمالي تناول الكافيين اليومي الذي يصل إلى 400 ملغم آمناً. تشير معظم الدراسات التي تبحث في العلاقة بين استهلاك الكافيين وتحسين النتائج الصحية إلى أن 300 ملغم يومياً هي النقطة المثالية. ومع ذلك، فإنه حتى الكميات الأصغر بكثير من الكافيين تجعل بعض الأشخاص متوترين أو قلقين أو تعطل النوم.

مضادات الأكسدة

كما أن كلا المشروبين غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول polyphenols ، التي تساعد في تقليل الالتهاب المزمن وتحييد الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

يزيد محتوى بوليفينول في الشاي الأخضر والأسود فهو أعلى منه في أنواع الشاي الأخرى، ويقترب من كميات مضادات الأكسدة العالية الموجودة في القهوة.

فوائد القهوة والشاي

يرتبط شرب القهوة بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والكبد الدهني والاكتئاب والتدهور المعرفي. كما يرتبط استهلاك القهوة بانتظام أيضاً بعمر أطول.

ونظراً إلى تنوع أنواع الشاي، فهناك عدد أقل من الفوائد الصحية الموثقة. ومع ذلك، وجدت دراسة مراقبة كبيرة نُشرت عبر الإنترنت في 17 سبتمبر (أيلول) 2024، بواسطة مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، أن شرب 200 إلى 300 ملغم من الشاي أو القهوة التي تحتوي على الكافيين يومياً كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

من وجهة نظر صحية، لا يوجد سبب للتغيير من القهوة إلى الشاي، ولكنك قد تستمتع بتذوق بعض أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين لإضافة بعض التنوع إلى مشروبك الصباحي.