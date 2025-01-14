الامارات | بيونسيه تتبرّع بـ 2.5 مليون دولار لمتضرري الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرّعت نجمة الغناء الأميركية بيونسيه بمبلغ 2.5 مليون دولار، لمساعدة المتضررين جراء حرائق لوس أنجلوس عبر مؤسستها «بيجود». وجاء في منشور على تطبيق «إنستغرام» لمؤسسة «بيجود»، مساء أول من أمس: «لوس أنجلوس، نحن نقف معك».

ويتم تخصيص هذا المبلغ لدعم الأسر التي فقدت منازلها في منطقتي ألتادينا وباسادينا.

وستتلقّى كنائس ومراكز مجتمعية تدعم المتضررين في المنطقة تبرعات أيضاً.

وأدت حرائق الغابات إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل، وتركت وراءها دماراً واسع النطاق، خلال الأسبوع الماضي، ويحذّر خبراء الأرصاد من أن رياحاً عاتية متوقعة قد تزيد من اشتعال النيران في الأيام المقبلة.