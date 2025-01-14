الامارات | ألمانيا تختار أسوأ كلمة في عام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة تحكيم لغوية مصطلح «ألماني بيولوجي» «biodeutsch»، أسوأ كلمة في العام بألمانيا لعام 2024.

وأعلنت اللجنة، أمس، أن المصطلح استُخدم بكثرة في المجال العام والاجتماعي، العام الماضي، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي «لتصنيف أفراد وتقييمهم والتمييز ضدهم بناء على معايير مزعومة للأصل البيولوجي».

وجاء في بيان اللجنة أن تقسيم الأفراد، عبر الاستخدام الشائع لكلمة «ألماني بيولوجي»، إلى ألمان «حقيقيين» وألمان من «الدرجة الثانية»، يُعدّ شكلاً من أشكال العنصرية في الحياة اليومية.

وحلَّ في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ كلمات ألمانية عام 2024، مصطلح «حظر التدفئة» «Heizungsverbot»، وأشارت اللجنة إلى أن المصطلح، المستخدم في سياق قانون الطاقة بالمباني، مضلل، ويُستخدم للتشكيك في جدوى إجراءات حماية المناخ. وتتكون لجنة التحكيم من أربعة علماء لغة وصحافية وأعضاء يتم تغييرهم سنوياً.