الامارات | نجم «إكس فاكتور»: دبي حققت حلمي.. وأُهدي اللقب لبلدي سورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحظات لا تُنسى عاشها المشتركون الثلاثة المتأهلون إلى الحلقة الختامية من برنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، الليلة قبل الماضية، في أجواء حافلة بالترقب والتنافس ومحاولة الفوز باللقب الذي كان من نصيب المشترك، عبدالرحيم الحلبي، من فريق النجمة رحمة رياض، وقد أهدى اللقب والنجاح إلى بلده سورية، معرباً عن شكره لدبي التي حقق فيها حلمه.

وانطلقت بداية الحلقة النهائية على مسرح «دبي فيستيفال سيتي مول»، بتقديم المشتركين الثلاثة «ميدلي» غنائياً مشتركاً على إيقاع أغنية «الليلة» لعمرو دياب، قبل أن يفتتح عبدالرحيم الحلبي منافسات الحلقة النهائية بأداء أغنية «قلبي سعيد» لوردة الجزائرية، ويقدم بعدها مع النجمة العراقية ومدربته الفنية رحمة رياض، أغنيتها الشهيرة «ما في ليل»، وينتقل من ثم إلى آخر إطلالاته الغنائية في الحلقة، ليقدم أغنية «زيديني عشقاً» لكاظم الساهر، التي سبق له تقديمها في إحدى حلقات البرنامج مكرساً طقساً من الحماسة التي عاشها جمهور ومحبو الطرب.

«اللي باعنا»

بينما اختار المشترك الأردني، هاشم الرقاد، المنتمي لفريق الفنان الإماراتي وسفير الألحان، فايز السعيد، أداء أغنية «ذاك الغبي» لأصالة، التي انتقل مباشرة من بعدها، إلى تجربة أغنية «يا سعد» للفنان الأردني عمر عبداللات، التي طرحها في إحدى حلقات البرنامج السابقة، كما قدم هاشم الرقاد «دويتو» اجتمع فيه على حلبة منافسات «إكس فاكتور»، مع السوبر ستار راغب علامة الذي أشعل المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «اللي باعنا».

وتواصلت تجارب أداء المشتركين، وطالت لحظات الترقب الطويلة لجمهورهم قبل الإعلان عن الفائز بلقب البرنامج. وحان دور المشترك السعودي مجيد خالد، الذي سجل أول ظهور منفرد له على مسرح الحلقة الختامية للبرنامج، عبر أداء مقطع من أغنية النجم عبدالمجيد عبدالله «متغير علي»، قبل أن يتشارك مع فايز السعيد، أداء مقاطع مختارة من «جيتك عالموعد»، ويبرز باقتدار من بعدها، في تجربة أداء أغنية «على الذكرى» للفنان ماجد المهندس التي قدمها في منافسات البرنامج السابقة.

تصويت الجمهور

مع اقتراب اللوحات الفنية والأدائية المتنوّعة من الاكتمال، وانتهاء أداء المشتركين في الحلقة الختامية، حانت اللحظة الحاسمة، وتوقفت عمليات التصويت، ليبدأ الإعلان تدريجياً عن النتائج التي كشفت عنها مقدمة البرنامج شيمة، معلنة فوز عبدالرحيم الحلبي بلقب «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، وحصوله على 350 ألف درهم، وسط الهتافات والتصفيق وكذلك الدموع التي أثارها وقع الخبر على رحمة رياض وأعضاء لجنة التحكيم.

في الوقت الذي سيحصل الفائز بالمنافسات النهائية، على عقد إنتاج وإدارة أعمال من إحدى الشركات المتخصصة في المجال.

آراء فنية

وفي معرض تعليقهم على منافسات الحلقة النهائية، توجه راغب علامة بالشكر إلى إدارة تلفزيون دبي والقائمين وكذلك للمشاركين في «إكس فاكتور»، واصفاً اللحظات التي أمضاها في هذه التجربة الفريدة، بالأجمل في مسيرته الفنية. في الوقت الذي أكدت رحمة رياض أن جميع المتأهلين لمنافسات الحلقة الأخيرة نجوم من الدرجة الأولى. أما سفير الألحان الإماراتي فايز السعيد، فبادر بتحية فريق البرنامج وتمنياته بالتوفيق لجميع المشتركين في مشوارهم الفني الطويل في المستقبل.

لحظات مميزة

وعبر الحلبي عن سعادته بالفوز بلقب «إكس فاكتور دبي»، وقال: «يشكل البرنامج خطوة مهمة في مسيرتي الفنية، فقد عشت خلاله لحظات مميزة تعلمت فيها الكثير من أعضاء لجنة التحكيم الذين قدموا كل ما يمكن أن نحتاج إليه من نصائح وتدريبات، ساعدتنا كثيراً على تجاوز التحديات والوصول إلى لحظة التتويج باللقب الذي شكل بالنسبة لي حلماً استطعت تحقيقه».

وتوجّه بالشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام على ما تمنحه من دعم لأصحاب المواهب الفنية الناشئة. وأضاف: «أسهمت (دبي للإعلام) من خلال (إكس فاكتور دبي) في اكتشاف الكثير من المواهب الفنية الشابة والاهتمام بها، وتشجيعها على تحقيق طموحاتها ومواصلة مشوارها الفني»، لافتاً إلى أن انطلاقته الفنية من دبي طالما شكلت حلماً بالنسبة له.

وتابع الحلبي: «دبي أصبحت وجهة للكثير من نجوم الغناء العربي ومن كل أنحاء العالم، وهو ما يسهم في فتح الآفاق أمامنا للانطلاق نحو العالمية».

تجارب استثنائية

سجّل «إكس فاكتور» هذا العام، شراكة بين مؤسسة دبي للإعلام ومهرجان دبي للتسوّق، احتفالاً بعام المهرجان الـ30، ليقدم تجارب استثنائية تجمع بين أروع الحفلات الموسيقية وأجمل الفعاليات الترفيهية، ويسدل في نهاية المطاف الستار عن منافسات فنية محتدمة وحماسية، استمرت على مدار 11 أسبوعاً على مسرح «دبي فيستيفال سيتي مول»، واستقطبت ما يقارب 100 مشترك من أنحاء العالم العربي، تمت استضافتهم في دبي، للمشاركة في النسخة العربية الحصرية من برنامج المسابقات الشهير عالمياً.

محطات للذكريات

تابع الجمهور في الحلقة الأخيرة من «إكس فاكتور»، إضاءات متنوّعة حول مراحل وصول المشتركين الثلاثة إلى الحلقة الختامية من البرنامج، إذ استعاد عبدالرحيم الحلبي أبرز محطات تجربته في البرنامج ولحظات انضمامه إلى فريق رحمة رياض، فيما توقف هاشم الرقاد عند تجارب حصوله على بطاقة «إكس كارد» من قبل سفير الألحان فايز السعيد في البداية، وغنائه مباشرة أمام الجمهور في المراحل النهائية.

أما مجيد خالد فتناول من جهته بعض أجمل ذكرياته مع نجوم لجنة التحكيم، وحصوله أكثر من مرة على عدد من ألقابها المحفزة التي عنت له الكثير، متوقفاً عند تجارب العروض المباشرة للبرنامج والنجاحات التي حققها خلالها لدى الجمهور.

عبدالرحيم الحلبي:

. شكراً تلفزيون دبي على هذه الفرصة.. وشكراً لكل الجمهور الذي صوّت لي.

راغب علامة:

. اللحظات التي أمضيتها في هذه التجربة، من بين الأجمل في مسيرتي الفنية.

رحمة رياض:

. جميع المتأهلين لمنافسات الحلقة الأخيرة من البرنامج نجوم من الدرجة الأولى.

فايز السعيد:

. أتمنى التوفيق لجميع المشتركين في البرنامج خلال مشوارهم الفني في المستقبل.

. 350 ألف درهم فاز بها الحلبي.