الامارات | تقنية جديدة ترصد أخطاء الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطوّر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.تي.آي) تقنية جديدة للمساعدة في اكتشاف «هلوسة» تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو مصطلح يشير إلى الإجابات غير الدقيقة أو الغريبة التي تقدمها برامج محادثة الذكاء الاصطناعي للردّ على أسئلة أو طلبات المستخدمين.

ولمساعدة مدققي الحقائق البشر الذين يتعين عليهم تصفح العديد من المستندات الطويلة والمعقدة التي تستخدمها برامج محادثة الذكاء الاصطناعي أحياناً للتوصل إلى الإجابات، ابتكر علماء ومهندسو «إم.آي.تي»، نظاماً سهل الاستخدام، يقولون إنه «يتيح للأشخاص التحقق من إجابات نموذج اللغة الكبير بشكل أسرع بكثير».

وأطلق الباحثون اسم «سيمجين» على التقنية الجديدة والمطلوبة حالياً بشدة لأن عمليات التحقق من صحة إجابات أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية يمكن أن تكون مرهقة وتؤدي إلى وجود أخطاء، إلى الدرجة التي قد تدفع البعض إلى عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي كاختيار أول.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن أداة «سيمجين» تقدم إجابات برامج محادثات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة، من خلال «مقتطفات تشير مباشرة إلى مكان المعلومة في المصدر الأصلي، مثل خلية معينة في قاعدة البيانات».