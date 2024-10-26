4 علامات تحذيرية بعد الأكل تشير لارتفاع الكوليسترول في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إليها لبناء خلايا صحية، ولكن ارتفاع مستوياته بشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

هناك أعراض قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول بعد تناول الطعام، لكنها ليست التشخيص النهائي لهذه الحالة.

يقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، إن الفحوصات الدورية هي الطريقة المثلى والمؤكدة لتشخيص ارتفاع الكوليسترول ومعرفة مستواه بدقة في الدم.

وأضاف "جمعة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مؤشرات تظهر على الجسم قد تكون علامة على ارتفاعه بشكل مضاعف.

الأعراض

- الشعور بالانتفاخ والثقل

يشير الانتفاخ والثقل في المعدة بعد تناول الطعام أو الوجبات الدهنية إلى مشكلة في الهضم، والتي قد ترتبط بارتفاع الكوليسترول.

- ألم الصدر

يمكن أن يكون ألم الصدر، خاصة بعد الأكل أو عند بذل مجهود، علامة على وجود مشكلة في الشرايين التاجية، والتي يمكن أن تؤثر على مستوى الكوليسترول في الجسم بشكل مضاعف.

- التعب والإرهاق

يشعر الشخص بالتعب والإرهاق بعد تناول الطعام.

- الدوخة

تكون الدوخة والصداع المتكرر بعد تناول الطعام مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي.

وأضاف أن هناك أسبابًا أخرى قد تتسبب في تلك الأعراض مثل:

- مشكلات في الهضم.

- القولون العصبي.

- فقر الدم.

- مشكلات في القلب.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول:

اتباع نظام غذائي صحي.

- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

- تناول الخضروات.

- الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح