لن تتوقع.. فوائد حليب الصويا على صحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - حليب الصويا هو بديل نباتي لحليب الأبقار، ويحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. يتميز حليب الصويا بخصائصه الغذائية الفريدة وفوائده العديدة لصحة الجسم.

ووفق "هيلث لاين"، فإن فوائد حليب الصويا تتمثل فيما:

· مصدر جيد للبروتين: يحتوي حليب الصويا على كمية جيدة من البروتين النباتي، وهو أمر مهم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

· قليل الدهون المشبعة: على عكس حليب الأبقار، فإن حليب الصويا قليل الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا أفضل لصحة القلب.

· غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي حليب الصويا على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين B12 (عادة ما يكون مُضافًا).

· خالي من اللاكتوز: يعتبر حليب الصويا خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو عدم تحملها.

· يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد حليب الصويا على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

· يدعم صحة العظام: يحتوي حليب الصويا على الكالسيوم الذي يعد ضروريًا لصحة العظام والأسنان.

· مفيد لصحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في حليب الصويا تساعد على تحسين الهضم وتمنع الإمساك.

· قد يساعد في إدارة الوزن: يمكن أن يكون حليب الصويا جزءًا من نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

فوائد إضافية للنساء:

· يخفف من أعراض انقطاع الطمث: قد يساعد حليب الصويا على تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

· يدعم صحة الثدي: بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك منتجات الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ملاحظة: على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن حليب الصويا قد لا يكون مناسبًا للجميع. بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من فول الصويا. كما أن بعض أنواع حليب الصويا قد تحتوي على إضافات سكرية أو دهون غير صحية، لذلك يجب اختيار الأنواع الخالية من السكر ومنخفضة الدهون.

وختامًا، قبل إضافة حليب الصويا إلى نظامك الغذائي، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية، خاصة إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة أو تعانين من أي حالة صحية أخرى.