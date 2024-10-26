حافظ على ابتسامة طفلك.. ما أهمية تنظيف الأسنان مبكرًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن العناية بأسنان طفلك تبدأ من اليوم الأول لظهور أول سن؟ قد يبدو الأمر مبكرًا، لكن العناية المبكرة بأسنان الطفل مهمة جدًا لصحتها ونموها. في هذا المقال، سنشرح لماذا يجب عليك البدء بتنظيف أسنان طفلك مبكرًا وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح.

ووفق توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يجب اتباع ما يلي:

كما يوصي خبراء "بيبي سنتر" باتباع هذا النهج المبكر في تنظيف أسنان الرضيع منذ نمو أسنانه اللبنية، التي سيفقدها.

منذ ظهور أول سن: بمجرد أن يظهر أول سن لطفلك، يجب البدء في تنظيفه بانتظام باستخدام فرشاة أسنان ناعمة جدًا وكمية صغيرة من معجون أسنان خالٍ من الفلورايد أو بكمية قليلة جدًا من معجون أسنان يحتوي على نسبة قليلة من الفلورايد (بحجم حبة الأرز).

قبل ظهور الأسنان: يمكنك مسح لثة طفلك بقطعة قماش نظيفة ورطبة بعد الرضاعة أو قبل النوم لإزالة بقايا الحليب.

لماذا يجب تنظيف أسنان الأطفال مبكرًا؟

لحماية الأسنان من التسوس والالتهابات.

للمساعدة في نمو الأسنان بشكل صحيح.

لتجنب مشاكل الأسنان في المستقبل.

متى تبدأ بتنظيف أسنان طفلك؟

من أول سن يظهر لطفلك.

كيف تنظف أسنان طفلك؟

استخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان خاص بالأطفال.

نظف أسنان طفلك برفق مرتين يوميًا.

لا تشطف فم طفلك بعد التنظيف.

جدير بالذكر أن العناية بأسنان طفلك منذ الصغر هي هدية قيمة تقدمها له. من خلال اتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحة أسنان طفلك وابتسامته الجميلة.