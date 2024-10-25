لا تدعهم يخدعوك.. 6 عبارات يستخدمها النرجسيون للتلاعب بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

الدخول في خلاف مع الآخرين قد يكون أمرًا غير مريح، فهو غالبًا ما يثير مشاعر مثل التوتر، الغضب، أو الحزن، لكن عندما يتعلق الأمر بالشخصيات النرجسية، يصبح الجدال أكثر تعقيدًا وصعوبة.

تقول مونيكا كوينا، الأخصائية الاجتماعية المعتمدة لدى "Thriveworks" في بيتسبرج، إن النرجسيين يميلون إلى التلاعب ولديهم رغبة في السيطرة، مما يجعل أي خلاف معهم تجربة مرهقة للغاية، وفقًا لموقع HuffPost.

لكن من المهم أن ندرك أن الشخص ليس نرجسيًا لمجرد أنه تصرف بطريقة غير مريحة، لذا تقول منهل رياز، المعالجة النفسية، إن نسبة تتراوح بين 0.5% إلى 5% فقط من سكان الولايات المتحدة يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية (NPD)، وبالرغم من أن البعض قد يظهر سمات نرجسية مثل التركيز الزائد على الذات أو نقص التعاطف، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم يعانون من الاضطراب.

تضيف جاستين جروسو، أخصائية علم النفس في الصدمات، أن النرجسية تمتد على طيف يتراوح بين النرجسية الصحية، التي تعكس تقديرًا متوازنًا للذات، والنرجسية المرضية التي ترتبط باضطراب الشخصية.

ومن بين العبارات التي يستخدمها النرجسيون في الجدال هي:

1- أنت تبالغ في رد فعلك.

2- أنا لست غاضبًا، أنت الغاضب.

3- لا أصدق أنك تهاجمني، أنا دائمًا من يُلام.

4- لو كنت تحبني، لفعلت هذا.

5- كان يجب أن تعرف أنني منزعج.

6- تعبيرات مطولة دون الوصول إلى النقطة الأساسية.

وأخيرًا، إذا كنت في علاقة مع شخص نرجسي، من الضروري وضع حدود صحية للحفاظ على صحتك النفسية والتعامل بحذر مع مثل هذه الشخصيات.

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