هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

تخيل أن سكان دولة معينة يقومون بنبش قبور أجدادهم بشكل دوري كجزء من طقوس ثقافية قديمة! نعم، هذا ليس مشهدًا من فيلم رعب، بل جزء من تقاليد حقيقية تُمارس في بعض المجتمعات حول العالم.

في إندونيسيا، شعب التوراجا يحيي طقوسًا غريبة تُعرف بـ "ما نيني"، حيث يقومون كل بضع سنوات بإخراج جثث أجدادهم المتحللة من القبور، ثم تنظيفها وإلباسها ملابس جديدة، وفقًا لموقع religionunplugged.

بالنسبة للتوراجا، الموت ليس النهاية، ويؤمنون بأن أرواح أجدادهم تظل مرتبطة بعالم الأحياء حتى بعد دفنهم، يقومون بإعادة هذه الجثث إلى القبور بعد الاحتفال بها، وذلك أملاً في جلب الحظ الجيد وحماية المحاصيل الزراعية

وتتضمن طقوس "مانيني" استخراج جثث أفراد الأسرة المتوفين بشكل دوري وتنظيفها وتغيير ملابسها، حتى أن البعض يضعون السجائر في أفواه الجثث قبل إعادتها إلى القبور، كما يستغلون الفرصة لتنظيف مقابر أقاربهم أثناء إخراج الجثث، وهي طقوس تحدث كل ثلاث أو حتى خمس سنوات في شهر أغسطس.

وتقام هذه الطقوس استنادًا إلى الاعتقاد بأن الموت ليس نهاية العالم، وذلك اعتمادًا على ما تقرره الأسرة بعد وفاة أحد أقاربها.

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