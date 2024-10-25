ما تأثير تناول بذور اللب الأبيض على صحة القلب والكوليسترول؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

اللب الأبيض، أو ما يعرف ببذور اليقطين، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن اللب الأبيض ليس فقط للتسلية، بل يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تركز بشكل خاص على صحة القلب والكوليسترول.

لماذا اللب الأبيض مفيد لصحة القلب والكوليسترول؟

أوضحت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن اللب الأبيض مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تعمل على تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مساعدتها على الشعور بالشبع وتحسين الوزن، وهو عامل مهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن بذور اللب غنية بالمعادن مثل المغنيسيوم، الزنك، والحديد، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم المختلفة.

وذكرت أنّ فوائد إضافية لبذور اللب الأبيض، تشمل:

- غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض المزمنة وتقي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

- تساهم في تحسين صحة العظام.

- تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- تساهم في ضبط مستويات ضغط الدم، نظرًا لاحتوائها على المغنيسيوم وفيتامين ب.

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