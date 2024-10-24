الامارات | كيف يعالج الدماغ البشري الرسائل القصيرة في غمضة عين؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أكتوبر 2024

تنقل وسائل الإعلام الرقمية، الأربعاء، رسائل سريعة ــ مثل إشعارات الهاتف والنصوص التي تظهر فوق مقاطع الفيديو القصيرة ــ إلى أدمغتنا بسرعة مذهلة، أسرع كثيراً من سرعة وصول الكلمات المنطوقة إلينا، ولكن هل يمكننا معالجة هذه النصوص بنفس السرعة التي نستطيع بها تحديد مكونات العناصر المرئية التي تشكّل أيضاً جزءاً من حياتنا على الشاشة؟

يبدو أن الإجابة هي «نعم»، وفقاً لدراسات جديدة أجراها فريق من الباحثين في علم اللغة وعلم النفس بجامعة نيويورك الأميركية، ونُشرت في «ساينس أدفانسيز» و«جورنال أوف نيوروساينس»، الأربعاء، فقد اكتشف الفريق أنه عندما تظهر جملة قصيرة، فإن أدمغتنا تكتشف بنيتها اللغوية الأساسية بسرعة بالغة، في نحو 150 ميلي ثانية، أو بسرعة غمضة العين تقريباً.

وتقول لينا بيلكانين، البروفيسورة في قسم اللغويات وعلم النفس بجامعة نيويورك، وقائدة الفريق البحثي: «تكشف تجاربنا أن نظام فهم اللغة في الدماغ قد يكون قادراً على إدراك اللغة بشكل مشابه للمَشاهد المرئية التي يمكن استيعابها بسرعة من نظرة واحدة».

وأضافت في بيان: «هذا يعني أن قدرة الدماغ البشري على معالجة اللغة قد تكون أسرع بكثير مما قد نتصوّره، ففي مقدار الوقت الذي يستغرقه سماع مقطع لفظي واحد، يمكن للدماغ اكتشاف بنية جملة قصيرة».

ووفقاً للدراسة، فقد أدى ظهور البريد الإلكتروني متبوعاً بوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، إلى تحويل تجربة القراءة لدينا من نشاط تأملي وترفيهي إلى استهلاك سريع ومجزّأ للمحتوى الرقمي، مع رسائل قصيرة تُومِض باستمرار علينا، من خلال إشعارات الهاتف ومنصات الإنترنت، وربما قريباً، الواقع المعزّز.