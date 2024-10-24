الامارات | بيتزا مع طبق جانبي من الكوكايين... مداهمة مطعم بألمانيا بسبب وجبته «الأكثر مبيعاً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أكتوبر 2024

ضبطت الشرطة الألمانية مطعم بيتزا يسلم أحد أطباقه مع طبق جانبي معتاد من الكوكايين، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقالت الشرطة إن المطعم في دوسلدورف بغرب ألمانيا كان يقدم المخدرات عندما يطلب الزبائن الوجبة رقم 40 من القائمة، ولا يعرف المبلغ الذي كان يتقاضاه المطعم مقابل هذا الطلب الخاص.

وقال مدير قسم الجرائم الجنائية مايكل غراف فون مولتكه: «كانت هذه واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعاً».

وأضاف أن الشرطة تلقت بلاغاً أولاً من مفتشي الأغذية في مارس (آذار).

وعندما بدأ ضباط فرقة مكافحة المخدرات في مراقبة المطعم، قاموا بمراقبة شقة مديره. ثم شرع في إلقاء كيس من المخدرات من النافذة «وسقط مباشرة في أحضان ضباط الشرطة»، وفقاً لشرطة دوسلدورف.

واكتشفت الشرطة 1.6 كيلوغرام من الكوكايين و40 غراماً من القنب و268 ألف يورو نقداً. وتم احتجاز المدير البالغ من العمر 36 عاماً لبضعة أيام.

ووفق الشرطة، سرعان ما أعاد المدير فتح المطعم واستمر في بيع البيتزا رقم 40 مع الطلب الجانبي المعتاد، ما منح المحققين فرصة للنظر في سلسلة التوريد.

وبعد أسابيع عدة، تمكن نحو 150 ضابطاً من تفكيك حلقة مخدرات كاملة في غرب ألمانيا، واعتقال 3 أشخاص، بمَن فيهم المشتبه به البالغ من العمر 22 عاماً الذي يرأس العملية، وداهموا منازل وشركات 12 مشتبهاً بهم آخرين.

كما تم اكتشاف مزرعتين للقنب في مونشنغلادباخ وسولينجن القريبتين، مع 300 و60 نبتة على التوالي.

تم القبض على صاحب مطعم البيتزا عندما حاول الفرار من البلاد ولا يزال قيد الاحتجاز.