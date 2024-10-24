الامارات | أكبر معرض أثاث بالمنطقة.. بان هوم الآن في الزاهية - الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكثر من 300,000 قدم مربع من الأثاث والديكور، مع منطقة ألعاب للأطفال ومطعم ومقهى.

تحتفل بان هوم، العلامة الرائدة في مجال الأثاث والمفروشات المنزلية، بافتتاح أحد أكبر معارض الأثاث في المنطقة ب الزاهية بالشارقة.

يمتد هذا الفرع الجديد على مساحة تزيد عن 300,000 قدم مربع، مقدماً أكثر من 35,000 خيار متنوع من الأثاث والديكور لتلبية احتياجات كل منزل وعائلة.

تجربة تسوق متكاملة للأسرة

يوفر الفرع الجديد مجموعة متنوعة من الأثاث الداخلي والخارجي، والديكورات المنزلية، بالإضافة إلى تشكيلات منسقة ومختارة بعناية تناسب جميع الأذواق والميزانيات. ومع توفير مواقف سيارات مجانية واسعة ومنطقة ألعاب للأطفال حتى يستمتع الزوار بتجربة تسوق مريحة مع كل أفراد العائلة. كما يضم المعرض مطعم متميز لاستراحة الزوار.

بان هوم – مسيرة نمو ونجاح

بدأت مسيرة بان هوم من الشارقة في عام 1992، ومنذ ذلك الحين توسعت الشركة عبر أسواق الخليج في السعودية، عمان، وقطر. واليوم، تعود الشركة إلى جذورها في الشارقة بافتتاح أكبر متاجرها في المنطقة، لتؤكد التزامها بمواصلة التوسع وخدمة عملائها بكل تميز.

عرض "تسوق مجاناً – مشترياتك كلها علينا" لفترة محدودة

بمناسبة الافتتاح، يقدم المتجر عرضاً مميزاً، حيث يمكن للمتسوقين استرداد قيمة مشترياتهم على هيئة قسائم شرائية بنفس القيمة، مما يتيح لهم تجميل منازلهم بدون تكلفة إضافية.

الموقع وساعات العمل

• الموقع: بان هوم، الزاهية، الشارقة

• ساعات العمل: من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً

• للمزيد من المعلومات: 800 726

الموقع الإلكتروني panhomestores.com