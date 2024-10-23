كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - قبيل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي 2024 بدورته السابعة يوم 24 أكتوبر، والذي يستمر لغاية 1 نوفمبر، نعود بالذاكرة إلى أفضل تسريحات شعر والمكياج في مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابقة، حيث تألقت مجموعة من النجمات العربيات على سجادته الحمراء بصيحات جمالية جذابة، منها ما جاء قوياً ومنها ما جاء ناعماً، هذا بالنسبة للمكياج، أما تسريحات الشعر فجاءت في معظمها مصقولة ومرفوعة، طغت فيها تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة.

ولمناسبة انطلاق دورته الجديدة، نرصد لك في ما يلي، مجموعة من أفضل تسريحات الشعر والمكياج في مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابقة.

يسرا بالمكياج الناعم وتسريحة ذيل الحصان الويفي العالية

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في إطلالتها خلال أول أيام مهرجان الجونة 2023، تألقت النجمة يسرا بإطلالة راقية بلمسات شبابية، اعتمدت فيها مكياج عيون ناعماً باللون الفضي اللامع وأحمر الشفاه الزهري المات، وبشرة متوردة ومشرقة باستخدام البلاش الوردي الكريمي على أعلى الخدود، كذلك تألقت بتسريحة ذيل الحصان الويفي العالية مع الغرة البوف المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

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جميلة عوض بالمكياج الفضي اللامع وتسريحة الكعكة المصقولة

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الفنانة جميلة عوض اختارت في واحدة من إطلالاتها في مهرجان الجونة 2023، إطلالة أنثوية جذابة بلمسات راقية، تألقت فيها بمكياج عيون فخم ارتكز على ظلال العيون الفضية اللامعة فوق الجفن العلوي مع الأيلاينر العريض الأسود المسحوبة قليلاً إلى خارج العين، إلى جانب أحمر الشفاه الأومبريه بدرجات البني الفاتح ومكياج بشرة متوهج بالنغمات البرونزية، ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة المصقولة بالغرة الجانبية المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

ليلى علوي بالمكياج الترابي الدافئ وتسريحة ذيل الحصان

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النجمة ليلى علوي لفتت الأنظار خلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة 2023، بإطلالة شبابية ناعمة، جاءت مرتكزة على مكياج عيون دافئ بدرجات النيود الغامقة مع الكحل السموكي على منبت الجفون العلوية، إلى جانب بشرة مصقولة بلون موحد وأحمر الشفاه المات باللون النيود البني، وإلى جانب مكياجها، اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية الويفي مع الغرة البوف المسحوبة للخلف وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

أسماء جلال بالمكياج الزهري المشرق وتسريحة الكعكة العالية

View this post on Instagram A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)



وفي إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة 2023، تألقت الممثلة أسماء جلال بإطلالة أنثوية راقية، اعتمدت فيها مكياج عيون مشرقاً ومضيئاً باللون الزهري الخافت بلمسات براقة متلألئة فوق الجفن العلوي وعند مدمع العين، مع الأيلاينر الأسود الذي يغمر كامل منبت الرموش، ويأتي مقوساً عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، ومكياج البشرة الخفيف الذي تم فيه استخدام كريم أساس بتغطية متوسطة وبلون قريب إلى لون البشرة، مع البلاش الورد الواضح على أعلى الخدود، أما أحمر الشفاه فجاء باللون النيود اللامع، ومحدداً بالكونتور البني الفاتح، كما نسقت مع مكياجها هذا تسريحة الشعر المرفوع بالكامل بأسلوب الكعكة العالية، مع الفرق النصفي والغرة المشدودة إلى الخلف.

ياسمين رئيس بالمكياج الفضي الغليتر وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

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أما الممثلة ياسمين رئيس فتألقت خلال مهرجان الجونة السينمائي 2023، بمكياج عيون سموكي متلألئ جذاب باللون الفضي الغليتر مع الكحل النيود الذي امتد من كسرة العين باتجاه خارج العين، وتم إبراز العيون باستخدام الرموش المستعارة البارزة، جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي القوي على أعلى الخدود، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود الوردي، إلى جانب ذلك، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الظهر بالفرق الجانبي مع الغرة المسحوبة وراء الأذن.

إنجي كيوان بالمكياج الترابي وتسريحة الكعكة المصقولة

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بدورها، تألقت الممثلة إنجي كيوان بمكياج عيون دافئ بنغمات براقة عند زوايا العين الداخلية، مع الكحل البني داخل العين والرموش المستعارة الطويلة جداً على الجهة الخارجية للرموش الطبيعية، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود القريب إلى لون بشرتها، كذلك اختارت تسريحة شعر أنيقة أبرزت ملامح وجهها، وهي تسريحة الكعكة المصقولة المنخفضة مع الغرة الجانبية المسحوبة بالكامل إلى الخلف.