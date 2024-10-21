الامارات | مواطن أردني أمام المحكمة بتهمة محاولة الانتحار 141 مرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة أردنية في قضية مواطن أردني حاول الانتحار 141 مرة.

والشاب الذي تنظر محكمة صلح جزاء في العاصمة عمّان في قضيته متزوج ولديه ولد وبنت وعليه 141 قضية محاولة انتحار، حيث أقر أخيراً أنه يعاني من مرض نفسي.

وقررت المحكمة تحويله للطب النفسي لدراسة حالته وبعدها سيقرر القضاء القرار المناسب او أي إجراء قضائي بحقه.