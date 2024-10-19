الامارات | ماجد المنصوري مديراً تنفيذياً لـ «متحف المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار تعزيز دور القيادات الوطنية وتمكينها، اعتمد رئيس متحف المستقبل محمد عبدالله القرقاوي، تعيين ماجد المنصوري مديراً تنفيذياً للمتحف.

وبموجب مسؤوليته الجديدة، سيشرف ماجد المنصوري على تعزيز دور متحف المستقبل مركزاً دولياً لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل العالمية، ومنصة توحد الجهود والرؤى والمبادرات والشراكات لتوظيف الفرص المستقبلية الواعدة، وتصميم مستقبل القطاعات التي تعزز جودة حياة المجتمعات.

وأشرف المنصوري خلال الفترة الماضية على إدارة العمليات التشغيلية لمتحف المستقبل، وتعزيز شراكاته وتطوير تجربة زواره، بما يتناسب مع دور المتحف ومكانته كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، بوصفه مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل الإنسانية.

وشغل المنصوري منصب نائب المدير التنفيذي للمتحف منذ عام 2021، وأشرف على إدارة العمليات الإنشائية واستكمال إنجاز مبنى المتحف، إضافة إلى تجهيز أقسامه الداخلية وتجاربه وعروضه التفاعلية ليتم افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022.

يذكر أن ماجد المنصوري خريج «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة»، وسبق أن عمل في إدارة وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية في مؤسسة دبي للمستقبل، قبل انضمامه إلى فريق عمل «متحف المستقبل» في عام 2020، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بيردو في الولايات المتحدة الأميركية.