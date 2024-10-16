السيراميد.. سلاح فعال لمحاربة التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعد السيراميد سلاحاً فعالاً لمحاربة شيخوخة البشرة؛ حيث إنه يساعد في القضاء على التجاعيد والتمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شباباً وحيوية.

وأوضحت مجلة "فرويندين" في موقعها على الإنترنت أن السيراميد عبارة عن دهون خاصة توجد بشكل طبيعي في الجلد، وبالتالي فهو قابل للتحمل بشكل جيد وفعال للعناية بالبشرة.

كما يشكل السيراميد جزءاً أساسياً من حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، مما يساعد على تخزين الرطوبة ويحمي من التأثيرات البيئية الضارة.

يحمي من تأثيرات البيئة

وأوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال المرأة المتقدمة في العمر بصفة خاصة باستعمال مستحضرات العناية بالبشرة المحتوية على السيراميد للاستفادة من مزاياه الجمالية التالية:

الحماية: يعمل السيراميد على تقوية حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، الذي يحمي البشرة من مسببات الأمراض والتأثيرات البيئية السلبية، وهذا يمنع بشكل فعال الضرر والتهيج والالتهاب، مما يساعد في الحصول على بشرة خالية من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء.

الترطيب: يعمل السيراميد على تحسين حاجز "الهيدروليبيد" ويساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد، مما يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً مخملياً من ناحية ويساعد على مواجهة شحوب البشرة من ناحية أخرى.

التجديد: يساعد السيراميد على تجديد خلايا البشرة، وبالتالي يسهم في التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة شابة ومفعمة بالحيوية.