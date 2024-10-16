ساحرة وجريئة.. 10 صور لـ ملكة جمال مصر الدولية تخطف الأنظار

وحصلت زينة على لقب "ميس جراند إنترناشونال 2024"، المعروف باسم "ملكة جمال مصر الدولية" في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، والذي أقيم في إحدي الفنادق القاهرة.

محمد يوسف

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