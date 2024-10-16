ساحرة وجريئة.. 10 صور لـ ملكة جمال مصر الدولية تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
نشرت زينة عمارة ملكة جمال مصر الدولية مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت زينة بفستان طويل مكون من قطعتين توب كت وجيب مزود بفتحة ساق جريئة.
واعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
وحصلت زينة على لقب "ميس جراند إنترناشونال 2024"، المعروف باسم "ملكة جمال مصر الدولية" في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، والذي أقيم في إحدي الفنادق القاهرة.