أشبه بأفلام الرعب.. 5 صور لاعتقال سيدتين تطبخان لحما بشريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة أشبه بأفلام الرعب، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدتين تمارسان السحر، كانتا تطبخان أعضاء بشرية في قدر ضخم من الفولاذ في منزلهما، بشمال ولاية كنتاكي.

وبحسب nypost، أبلغ أحد الجيران الشرطة بأمر مرعب يحدث في منزل توريلينا ماي فيلدز، 32 عاما، ووالدتها ترودي فيلدز، لتجد الشرطة جثة مقطعة إلى أجزاء ومطبوخة جزئيا في المنزل.

وضبطت الشرطة السيدتين، وهما ترددان تعاويذ فوق قدر فولاذي ضخم مليء بلحم بشري، وألقت القبض عليهما.

ووجهت الشرطة إليهما جريمة القتل من الدرجة الأولى، إضافة إلى التنكيل بالجثة والتلاعب بالأدلة وعرقلة التحقيقات.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية الضحية، ومعرفة ملابسات الجريمة.

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