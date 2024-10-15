احذر.. هذا ما يفعله استخدام الهاتف المحمول قبل النوم بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتاد كثيرون على استخدام الهاتف المحمول قبل النوم، رغم المخاطر الصحية العديدة التي يمكن أن تحدث بسبب هذا الأمر.

وبحسب موقع healthshots ، فإن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم يهدد صحة القلب، مسببا مشكلات خطيرة، بحسب دراسة نشرتها المجلة الكندية لأمراض القلب.

ويمكن لاستخدام الهاتف المحمول قبل النوم بشكل مفرط، أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، بحسب الدراسة.

مشكلات صحية أخرى لاستخدام الهاتف المحمول قبل النوم

إجهاد العين

اضطرابات النوم

الضغوط النفسية.

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