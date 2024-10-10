الامارات | وجهة التصاميم العالمية المثالية للعائلة المعاصرة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحياة المتسارعة الإيقاع في أيامنا الحالية، تستدعي منا الاهتمام بإنشاء مساحاتٍ عملية تحاكي شخصية الأطفال الحيوية، وإيلاء هذه المسألة الأهمية اللازمة أكثر من أيّ وقتٍ مضى. من هذا المنطلق، تعمل "لو بيتي مارشيه" Le Petit Marché، بوتيك الأثاث المتميّز بأفكاره الطليعية، على تكريس معايير جديدة ومبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تصاميم عالمية المستوى وفريدة من نوعها، تلبّي احتياجات العائلة المعاصرة في الدولة، وترضي مختلف الأذواق. "لو بوتي مارشيه" هي عنوان الخبرة والابتكار في عالم قطع الأثاث والديكور المخصصة للأطفال، وتنفرد بأسلوبها الذي يجمع بين الإبداع والاستدامة والقابلية على التخصيص، كما تعمل على إعادة التعريف بمفاهيم وأبعاد التصاميم الداخلية الملائمة لحياة الأسرة المعاصرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيلة الحصرية من "لو بوتي مارشيه" تشمل قطع أثاثٍ فاخرة مصنوعة يدوياً، تجسد التزاوج المثاليّ بين الابتكار والحِرفية، من خلال تصميم كلّ قطعةٍ منها بدقةٍ وعناية، لنشر الجمال في غرف الأطفال وتحفيزهم على الإبداع وتوفير راحتهم ومواكبة مراحل نموّهم، ما يجعل من المساحات الخاصة بهم واحةً مميّزة، مثلهم تماماً. كل هذه الميزات تلتقي لتجعل من تشكيلة قطع الأثاث الحصرية من "لو بوتي مارشيه" المصنوعة يدوياً نموذجاً استثنائياً لا مثيل له في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من قناعتها بأنّ لكل أسرة ذوقها واهتماماتها واحتياجاتها الخاصة، توفر "لو بوتي مارشيه" خدمات التصميم الإلكترونية والاستشارات الشخصية، حيث يتعاون المصمّمون الخبراء عن كثب مع العملاء ويناقشونهم في أدقّ التفاصيل، مستمدّين أفكارهم من غنى الخلفيات الثقافية المتنوّعة، وصولاً إلى ابتكار مساحاتٍ داخلية تعكس نمط حياتهم وطبيعة يومياتهم. بفضل تشكيلاتها المصمّمة لتلاقي التطلعات الخاصة بكل أسرة، والتي تجمع بين الحضور العمليّ والوظائف المتعدّدة والشكل الأنيق، تلبّي "لو بوتي مارشيه" الاحتياجات المتنوّعة لحياة العائلات المعاصرة في دولة الإمارات.

إلى جانب أسلوبها الفريد من نوعه، تلتزم "لو بوتي مارشيه" بالاستدامة، من خلال شراكتها مع علاماتٍ تجارية عالمية شهيرة بممارساتها الصديقة للبيئة، وتحرص على اختيار قطع الأثاث والديكور المصنّعة بطريقةٍ ذات تأثير سلبيّ منخفض على البيئة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الجودة.

وفي موازاة انتشارها العالميّ، تولي "لو بوتي مارشيه" الِحرفيين المحليين كامل اهتمامها، وتتعامل معهم في تنفيذ تشكيلاتها الحصرية، للحفاظ على التراث وفنون الإبداع التي تنفرد بها المنطقة. ومن خلال جمعها بطريقةٍ مبتكرة بين الحِرف اليدوية التقليدية والتصاميم الحديثة، تحرص "لو بوتي مارشيه" على أن تساهم كل قطعة لديها في الحفاظ على الاستدامة والثقافة والتراث، كما تشارك في إطلاق مشاريع تعاونية مبتكرة وبرامج تدريب ومبادرات عالمية تلبّي تطلعات أبناء المجتمعات المحلية، وتساهم في تعزيز الحرف اليدوية والممارسات المهنية الأخلاقية.

تدعوكم "لو بوتي ماشيه" إلى استكشاف عالمها الحافل بالتصاميم العالمية الأنيقة الكفيلة بتحويل المساحات المخصصة للأطفال وأفراد الأسرة المعاصرة إلى بيئةٍ عملية تحتضن يومياتهم ورحابة أفكارهم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: http://www.lepetitmarche.ae، أو زيارة المتجر الواقع في "تاون سنتر جميرا 1".



حول Le Petit Marché:

"عواطف زاوي"، مصمّمة الديكورات الداخلية للمساحات الخاصة بالأطفال، أسست "لو بوتي مارشيه" Le Petit Marché لتكون شركة رائدة في قطع الأثاث والديكور المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبّي احتياجات الأسر العصرية الراغبة في اقتناء قطع أثاث صديقة للبيئة. تتعاون "لو بوتي مارشيه" مع حِرفيين محليين وعلامات تجارية عالمية شهيرة، لتصنيع قطع أثاث وديكور حصرية مصنوعة يدوياً، تجسد التزامها بالاستدامة والفرادة واحترام التراث. خدمات التصميم الإلكتروني الشخصية والاستشارات الداخلية المتخصصة تضمن أن تعبّر كل مساحة عن القصص الذاتية والفريدة من نوعها للعملاء. من خلال مجموعاتها الحصرية والمنفّذة بدقّةٍ عالية وبطريقةٍ مستدامة والمبادرات التي تطلقها، تعمل Le Petit Marché على إحداث تأثيرٍ إيجابي فعليّ في المجتمعات المحلية والعالمية.