ما هي أضرار الصيام غير المنضبط؟.. إليك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحرص العديد من الأشخاص على الصيام يوميًا للتخلص من الوزن الزائد، ولاعتقادهم بأنه يحسن حالتهم الصحية، وذلك ما نهته الدكتور لاريسا غابدولخاكوفا خبيرة التغذية الروسية، بحسب ما ذكرته في صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا لها توجد خيارات عديدة للصيام- الأول وهو الأكثر انتشارا للتخلص من الوزن الزائد، حيث يعتقد الشخص أن الجوع يساعده في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. لكن هذا غير صحيح لأن الدهون الزائدة هي في نفس الوقت جيدة وضارة. وأن سبب ظهورها هو نقص البروتين والألياف الغذائية والفيتامينات، لذلك عندما يصوم الشخص بصورة غير منتظمة، فإنه يزيد من نقص هذه المواد.

أما خيار الصيام العلاجي ، فيجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المختص وفي مستشفى. وفقا لها في هذه الحالة يتم إعداد الشخص للعلاج وبعد انتهاء الفترة يعاد تدريجيا إلى التغذية الطبيعية.

وتشير إلى أن الخيار الثالث هو الصيام المتقطع. هذا الخيار يمكن أن يصلح لفئة معينة من الناس، إذا كان الجهاز الهضمي مستعدا له. يساعد الصيام المتقطع على فقدان الوزن الزائد وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الرغبة في تناول الحلويات وتحسين الصحة، ولكن يجب تحديد الحالة الصحية قبل البدء بالصيام المتقطع. ويمكن أن يساعد الصيام في حل المشكلة إذا كانت موجودة.

ووفقا لها، قد يؤدي الصيام من دون إشراف طبي إلى عواقب وخيمة مختلفة: سوء الحالة الصحية العامة، وخور القوى، والدوخة، والإغماء، والغثيان. كما تتفاقم الأمراض المزمنة، مثل التهاب البنكرياس والتهاب المرارة والتهاب الحويضة والكلى والتهاب المعدة وغيرها. وقد تظهر أمراض جديدة مثل قرحة المعدة مع نزيف، وزيادة غير متوقعة في الوزن.

وتشير إلى أنه يمنع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الغدد الكظرية ومقاومة الأنسولين وأمراض المرارة من الصيام منعا باتا.

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