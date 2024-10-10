للتمتع بصحة جيدة .. تناول هذه المكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - المكسرات من الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، كما يعزز طاقة الجسم، وعادة ما تؤكل المكسرات نيئة، أو محمصة كوجبات خفيفة، وفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو.

ولكن وفقا لخبراء التغذية المكسرات ليست سواء، فالكاجو مثلا قد يكون ضارا بالنسبة للبعض، في حين يكون اللوز أفضل.

فما هي أفضل أنواع المكسرات لتحقيق الأهداف الصحية المتعلقة بعدد من المشكلات الصحية المزمنة، مثل زيادة الوزن، ومستوى السكر في الدم، وصحة القلب والدماغ، ولفائدة صحة المرأة أيضا، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مزيج من المكسرات.

ويشير الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي إلى فوائد أكثر أنواع المكسرات انتشارا.



ووفقا له- الجوز، يساعد الدماغ على أداء وظائفه بصورة طبيعية لأنه يحتوي على مزيج متوافق من أوميغا-3 وأوميغا-6.

- اللوز، يحسن عمل الجهاز العصبي، حيث تحتوي 100 غرام من اللوز على نصف حاجة الجسم اليومية من المغنيسيوم المهدئ للأعصاب.

- البندق، يساعد في الحفاظ على شبابية الجسم لأنه غني بفيتامين Е. تحتوي 100 غرام من البندق على 36 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الذي يعتبر فيتامين الشبابية والخصوبة.

- جوز الصنوبر، يتحكم بمستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على الكروم والمنغنيز الضروريان للحفاظ على حساسية الأنسولين.

- الفستق، مفيد لصحة العيون، لأنه يحتوي على الليوتين وزياكسانثين التي تحمي شبكية العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظان على حدة البصر.

اقرأ أيضا:

صديقة للكوليسترول والسكر.. 4 أطعمة "خارقة" ابدأ بها يومك

5 أعراض تظهر عليك بعد تناول الدجاج الفاسد.. احذرها

اتركه بجوار الباب.. لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح في المنزل

ضحك ولعب وجد وحب.. بشارات سارة لـ 6 أبراج الفترة القادمة

حفل زفاف كاد يتحول لـ عزاء.. لن تتخيل ما حدث لـ عريس يوم زفافه