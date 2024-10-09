بعد إعلانها اعتزال السوشيال ميديا.. سوزي الأردنية تثير الجدل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت "التيك توكر" سوزي الأردنية "استوري" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، تعلن فيها عن اعتزالها السوشيال ميديا، حيث قالت: "اعتزال رسمي مني .. مش محتاجة سوشيال ميديا تاني".

بدأت القصة بتداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تُدعى سوزي الأردنية، إثر نشرها بث مباشر خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ سيئة.

وسرعان ما تحركت الشرطة في القاهرة وألقت القبض عليها في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية.

وكانت سوزي قد تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكما بحبسها لمدة عامين وغرامة مالية كبيرة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى مسيء.

أبرز المعلومات عن سوزي الأردنية:

سوزي الأردنية، من منطقة المطرية.

تبلغ من العمر 18 سنة.

حصلت على 138 درجة من 410 في المرحلة الثانوية، بنسبة 33%.

اشتهرت باسم سوزي الأردنية، بسبب تواجد الكثير من أفراد عائلتها بالأردن.

بدأت شهرة "سوزي" بنشر مقطع فيديو لها وهي تتشاجر مع والدها، حيث استخدمت ألفاظا سيئة.

بدأت في إنتاج محتوى بشكل مكثف، وحققت نجاحا، حيث وصل عدد متابعيها على تيك توك إلى أكثر من 6 ملايين متابع.

اشتهرت بـ تريند "الشارع اللى وراه".

أحد مشاهير السوشيال ميديا.

في شهر يوليو، أعلنت ارتباطها وقراءة فتحتها من شاب يدعى طارق، ولكن هذا لم يدم طويلا، حيث انفصلت عنه بعد فترة قصيرة.

يبلغ عدد متابعيها على تطبيق "تيك توك" أكثر من 6 ملايين متابع.