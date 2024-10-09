احتفلت بعيد ميلاد ابنتيها.. 35 صورة ومعلومات عن يارا نعوم زوجة عماد متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عماد متعب، مع زوجته يارا نعوم بعيد ميلاد ابنتيهما تمارا وسيلين.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات التي قد لا تعرفونها عن زوجة عماد متعب، وفقًا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي زوجة عماد؟

- يارا نعوم، مصرية الجنسية.

- ولدت في 1 سبتمبر 1987.

- تبلغ من العمر 37 عامًا.

- درست في المعهد العالي للسينما، قسم الديكور.

- عارضة أزياء.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.

- متزوجة من اللاعب المصري عماد متعب.

- لديها منه ابنتان هما "تمارا" و"سيلين".

- شاركت في التمثيل لمرة واحدة من خلال فيلم "حين ميسرة".

- دائمًا ما تخطف الأنظار بإطلالاتها في صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من مليون متابع.