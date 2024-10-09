رجل حاول سرقة قضبان حديد.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت الشرطة في الهند القبض على رجل بتهمة محاولته إخراج قطار عن مساره من خلال سرقة قضبان حديدية في منطقة مركز شرطة جاكورا بمنطقة لاليتبور في أوتار براديش.

وفي منطقة محطة سكة حديد ديلوارا، بدأت الشرارات تخرج من محرك القطار رقم 12624 (باتال إكسبريس) عندما علق قضيب حديدي فيه، بناءً على المعلومات التي قدمها حارس البوابة، أوقف قائد القاطرة القطار، وبالتالي تجنب وقوع حادث قطار كبير، بحسب ndtv.

قال مدير شرطة لاليتبور، محمد موستاكي، إن رئيس محطة ديلوارا للسكك الحديدية قد تقدم بشكوى إلى مركز شرطة جاكورا تفيد بأن شخصًا مجهولًا حاول إخراج قطار عن مساره عن طريق سرقة قضبان حديدية.

وقال مسؤول الشرطة إنه بعد تلقي هذه الشكوى، بدأ التحقيق وتبين أن هناك مكانًا بالقرب من موقع الحادث يحتفظ فيه موظفو السكك الحديدية بعدة قضبان حديدية وأشياء أخرى، وقال إن شخصًا يُدعى ساتيام ياداف (32 عامًا) اعتاد سرقة قضبان حديدية من هناك وبيعها في أماكن أخرى.

وقال موستاكي إن شرطة جاكورا داهمت منزل ياداف وألقت القبض عليه، مضيفا أنه تم العثور على قضبان حديدية مسروقة وأشياء أخرى في منزله.

وقال ياداف أثناء الاستجواب إنه كان يسير على مسار السكة الحديدية بعد سرقة قضبان حديدية، وفجأة وصل قطار باتال إكسبريس، وعلى عجل ألقى قضبان الحديد على مسار السكة الحديدية وهرب.

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