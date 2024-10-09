"هتخليك رايق ومركز".. 8 مواد غذائية تغنيك عن القهوة بعد ارتفاع أسعار البن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

تشهد أسعار القهوة ارتفاعًا ملحوظًا، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل صحية ومنعشة، تساعد على تحسن المزاج العام، وزيادة التركيز.

وأعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في بيان، عن زيادة جديدة في أسعار منتجات شركة بن اليمني عبد المعبود، تراوحت بين 100 و120 جنيهًا لكل كيلو في سعر الجملة، وبلغ سعر كيلو البن السادة 680 جنيهًا، بعدما كان 580 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو البن المحوج إلى 820 جنيهًا، بعد أن كان 700 جنيه.

بدائل صحية للقهوة

وفي ظل هذه الأسعار المتزايدة، يمكن الاستعانة ببعض المواد الغذائية التي تعمل على تنشيط الجسم وزيادة التركيز، دون الحاجة إلى القهوة، وفقًا لتصريحات حازم فهمي، استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

الشاي الأخضر

يعتبر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والكافيين الطبيعي، مما يساعد على زيادة اليقظة والتركيز.

الكاكاو

يحتوي على مركبات تعزز المزاج وتحسن من القدرة على التركيز، بالإضافة إلى كونه غنيًا بمضادات الأكسدة.

الماء مع الليمون

يمنحك الطاقة ويحفز عمليات الأيض، كما أن الليمون يساعد في تحسين الهضم والشعور بالنشاط.

الموز

يعتبر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، ويساعد في زيادة مستويات الطاقة بفضل احتوائه على سكريات طبيعية.

الزنجبيل

يُستخدم كمنشط طبيعي ويساعد في تحسين الدورة الدموية، مما يمكن أن يزيد من اليقظة.

المكسرات

تحتوي على أحماض دهنية صحية وبروتينات تعزز من طاقة الجسم وتزيد من التركيز.

الشوفان

يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة، ما يمنحك طاقة مستدامة طوال اليوم.

عصائر الفواكه الطبيعية

مثل عصير البرتقال أو التفاح، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من مستويات الطاقة.

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