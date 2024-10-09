ماذا يحدث للعقل عند تناول الشاي بالحليب يوميا؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشاي بالحليب من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويحرصون على تناول كوب أو أكثر منه بشكل يومي، دون معرفة تأثير ذلك على صحة العقل.

وبحسب ما ذكره موقع Healthwire، إليك تأثير تناول الشاي بالحليب على صحة العقل:

زيادة القلق والتوتر

على الرغم من أن الشاي معروف بخصائصه المهدئة، إلا أن الإفراط في تناول الشاي بالحليب قد يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار جانبية تسبب القلق والتوتر، وعادةً ما يعمل الشاي على تحفيز خلايا المخ التي تساعدك على الشعور بالاسترخاء، ولكن عند الإفراط في تناوله وشربه بكميات كبيرة، يؤدي ذلك إلى خلل بسيط في التوازن الكيميائي في المخ، ما ينتج عنه الشعور بالتوتر والقلق.

الإصابة بالأرق

يحتوي الشاي الأسود، الذي يُستخدم عادة في تحضير الشاي بالحليب، على نسبة عالية من الكافيين، لذ فإن تناول الشاي يوميًا، وخاصة في النصف الثاني من اليوم، يزيد من صعوبة النوم والإصابة بالأرق، وعادةً ما يحدث ذلك عند تناول أكثر من كوبين يوميًا من الشاي بالحليب.

الإدمان

من الآثار الجانبية للإفراط في تناول الشاي بالحليب أنه قد يسبب الإدمان، وذلك لوجود الكافيين بكميات كبيرة، لذا فإن التوقف عنه قد يجعلك تعاني من الصداع، وتشعر بحالة عدم ارتياح، ويُفضل تناوله بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة لتفادي هذه المشكلة.

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