الامارات | جريمة في الجو.. لص يسرق ركاب طائرة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط أحد الركاب "يحمل جنسية أجنبية" بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن الراكب المتهم بسرقة عملات أجنبية من راكبين داخل طائرة أدلى باعترافات تفصيلية بعد القبض عليه، مؤكداً ارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، مستغلاً وجود مقعده بالقرب منهما.

وأضاف المتهم في اعترافاته ـ أمام رجال الأمن المصري، أنه نجح في الاستيلاء على أموال الراكبين، مضيفا أنه نجح في سرقة عملات أجنبية أخرى من راكبين آخرين "غير محددين" قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار قبل اقلاع الطائرة، عبارة عن "1680 دولار أمريكي - 450 يورو - 134 دينار أردني - 645 درهم إماراتي - 6000 دينار عراقي - 440 ليرة تركي - 720 دينار صربي - 440 بات تايلاندي - 100 رنجت ماليزي - 25 ألف ريال كمبودي".

وكانت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي قد تلقت إخطارا من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبين يحملان جنسيات أجنبية سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

وبالانتقال والفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والذي اتضح أنه أحد الركاب يجلس على مقربة منهما، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.