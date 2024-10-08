للسيدات.. أطعمة تساعد على زيادة هرمون "البروجسترون "

محمد اسماعيل - القاهرة - "البروجسترون" هرمون أساسي لصحة الجهاز التناسلي الأنثوي، حيث يؤدي دورا مهما في تنظيم الدورة الشهرية ودعم الحمل والحفاظ على التوازن الهرموني العام.

بالرغم من أن مصادره غير متوفرة في الأطعمة، إلا أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية التي تُسهم في تحفيز الجسم لإنتاج هذا الهرمون الحيوي.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك 8 أطعمة تعزز إنتاج البروجسترون بشكل طبيعي في جسمك:

السبانخ

غنية بالمغنيسيوم الذي يدعم عمل الغدد الكظرية المسؤولة عن إنتاج البروجسترون، كما يُسهم في تنظيم التوازن الهرموني بشكل عام.

بذور اليقطين

مصدر غني بالزنك الذي يحفز الغدة النخامية على إفراز هرمونات تعمل على زيادة إنتاج البروجسترون.

الحمص

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B6 الضروري لتكوين البروجسترون، والحفاظ على صحة الطور الأصفر في الدورة الشهرية.

اللوز

يزود الجسم بالدهون الصحية وفيتامين E اللذين يؤديان دورا حيويا في إنتاج الهرمونات ، والحفاظ على مستويات البروجسترون المثلى.

الجوز

غني بأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تساعد على تنظيم الهرمونات وتقليل الالتهابات التي تؤثر على إنتاج البروجسترون.

الأفوكادو

يوفر الدهون الصحية والبوتاسيوم اللذين يدعمان وظيفة الغدة الكظرية ويوازنون الهرمونات.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والمكريل، غنية بأحماض أوميجا-3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين تنظيم الهرمونات.

صفار البيض

مصدر غني بفيتامين D والكوليسترول والفيتامينات التي تذوب في الدهون، وهي جميعها عناصر أساسية لإنتاج البروجسترون.

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