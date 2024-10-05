احرص عليها.. أطعمة سحرية تقضي على حرقة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - البروفيسور فلاديمير بوبوف، الخبير في مجال العلاج، يؤكد أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في صحتنا العامة، ويمكن أن يساعدنا في التخلص من العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك حرقة المعدة.

ووفقًا للبروفيسور بوبوف، هناك مجموعة من الأطعمة التي تتميز بخصائص مضادة للحموضة، ويمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بارتجاع المريء.

في هذا التقرير، سنتعرف على هذه الأطعمة بناءً على توصيات البروفيسور بوبوف، وفق موقع " نوفوستي".

وتبعا له، يجب تناول جريش الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، البرجل، الأرز البني، وكذلك الجزر والبنجر والكوسا والهليون والبروكلي والفاصوليا الخضراء والفواكه غير الحمضية، لأن هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام الذي يسبب حرقة المعدة.

فواكه تقلل الحموضة

ويوضح البروفيسور، أنه يمكن تحييد حموضة المعدة بتناول منتجات قاعدية- القرنبيط، البطيخ الصفر، الموز والمكسرات.

أطعمة تزيد من حرقة المعدة

الأطعمة الدهنية والملح والتوابل، والوجبات السريعة، ورقائق البطاطس والبيتزا والنقانق المدخنة والبهارات الحارة والصلصات.

كما يمكن أن تسبب الحمضيات والخضروات والفواكه الحامضة والقهوة والمشروبات الغازية والثوم والبصل والفجل والشوكولاتة والحلويات والأطعمة المخللة في حرقة المعدة.

وأوضح البروفيسور أن التدخين يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، ما يزيد من حموضة عصير المعدة.

كما أن دخان التبغ يسبب تهيجا وحروقا دقيقة في الغشاء المخاطي للمريء.

كما يوصي بعدم شرب الماء أو الشاي والقهوة بعد تناول الطعام مباشرة.