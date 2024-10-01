مشروب يعزز الكبد والمناعة ويطرد السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر الليمون بالزنجبيل من المشروبات الجيدة التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف وفيتامين ب6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم ما يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وفقا لموقع "webmd".

فوائد الليمون بالزنجبيل:

التخلص من الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي:

الزنجبيل يخفف مشكلات الجهاز الهضمي والغثيان والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي للسرطان.

منع غثيان الحمل:

قد يسهم الزنجبيل في علاج الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل.

تأثيرات مضادة للالتهابات:

قد يساعد الجينجيرول ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الزنجبيل والليمون على تقليل الالتهاب في الجسم.

فقدان الوزن:

يمكن أن يساعد شاي الليمون والزنجبيل أيضا على إنقاص الوزن والتقليل من مقاومة الأنسولين وكمية الدهون المخزنة في الجسم والحد من الجوع، ما قد يسهم في إنقاص الوزن.

تقوية المناعة:

يعد الليمون مصدرا غنيا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وكلاهما يتمتع بخصائص تعزز المناعة.

كما يتمتع الزنجبيل بخصائص تقوي المناعة والحماية من بعض البكتيريا.

الحماية من بعض أنواع السرطان:

الزنجبيل يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد:

يحتوي الليمون والزنجبيل على مكونات تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.

تخفيف الألم:

يمكن أن يساعد شاي الليمون والزنجبيل في تقليل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والصداع وآلام العضلات بعد التمرين الجيد، أو الدورة الشهرية.

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