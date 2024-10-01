أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى إتلاف أمعائك.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلعب الأمعاء دورًا حاسمًا في هضم وامتصاص الطعام، بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لصحتنا العامة.

وبحسب express، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في ضعف صحة الأمعاء، مثل العوامل الوراثية واختيارات نمط الحياة، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ عليها.

أعراض ضعف صحة الأمعاء

يمكن أن تشمل أعراض ضعف صحة الأمعاء، التعب وآلام المعدة والانتفاخ وتقلبات الوزن غير المتوقعة.

وإلى جانب عوامل مثل الإجهاد والتدخين وقلة النوم، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كبيرة من الأطعمة المصنعة ويفتقر إلى الفواكه والخضروات الطازجة قد يؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء.

إذا كنت قلقًا بشأن احتمال إصابتك بمشاكل في الجهاز الهضمي، فاستشر طبيبا، الذي سيكون قادرًا على فحص الأعراض وتشخيص أي حالات تتطلب علاجًا طبيًا، وقد يفحصك أيضًا لمعرفة ما إذا كنت تعاني من عدم تحمل الطعام.

أفضل الأطعمة لتعزيز صحة الأمعاء

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تساعدنا على الشعور بالشبع لفترات أطول.

يجب أن يهدف الشخص البالغ في المتوسط إلى استهلاك حوالي 30 جرامًا من الألياف يوميًا، وإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحمص أو العدس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في تحقيق هذا الهدف.

وبالمثل، فإن إجراء تغييرات واعية على وجباتك المعتادة يمكن أن يعزز من تناولك للألياف.

يمكن اختيار الخبز المصنوع من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، واستبدال الفاكهة المعتادة بالتين والخوخ المجفف والتمر والزبيب والخوخ المجفف.

الأطعمة البروبيوتيكية

البروبيوتيك عبارة عن كائنات دقيقة حية يمكنها تعزيز الصحة العامة والعافية عند تضمينها في نظام غذائي متوازن.

الزبادي هو أحد أفضل الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

ومع ذلك، لا تحتوي جميع أنواع الزبادي على البروبيوتيك الحي، لذا من المهم اختيار النوع المناسب، وعلى نفس المنوال، قد تحتوي بعض أنواع الجبن، مثل الجبن القريش، على البروبيوتيك، لكن من المهم فحص العبوات والملصقات الغذائيةن ومن بين الأطعمة الأخرى الغنية بالبروبيوتيك مخلل الكرنب.

شرب الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشكلات صحية مختلفة، بما في ذلك ضعف صحة الأمعاء. لذلك، عند محاولة تحسين صحة أمعائك، تأكد من ترطيب جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء كل يوم.

ومع ذلك، هناك عدد من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك:

الخيار - والذي يتكون من 96٪ من الماء

البطيخ

التفاح

سبانخ

أخطاء غذائية شائعة قد تؤدي إلى إتلاف أمعائك

في حين أن العوامل البيئية قد تؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء، لكن هناك أخطاء غذائية رئيسية قد تؤدي إلى إتلاف جهازك الهضمي.

الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على معدتنا والجهاز الهضمي ككل، وتشمل ذلك الأطعمة الدهنية والمقلية، والتي يمكن تناولها باعتدال عند الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، عند البحث عن طرق لتحسين صحة الأمعاء، يجب أن تعطي الأولوية لاتباع نظام غذائي مليء بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المختلفة.

كذلك الطعام الحار، قد يؤدي إلى اضطراب المعدة ويؤثر بشكل مباشر على أمعائنا، وعند تناول وجبة حارة بشكل خاص، يجب غسلها بكمية كبيرة من الماء، وتبريدها بالزبادي ومكونات مهدئة أخرى.

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