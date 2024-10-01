شوربة الدجاج.. سلاح قوي لمواجهة نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول فصل الخريف، تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لذا يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للتخفيف من أعراض هذه الأمراض والتعافي منها بسرعة.

وفي هذا الصدد، أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن مرق الدجاج يشعر المريض بالشبع، ما يساعد على استعادة قوته أثناء فترة المرض، كما أنه يوفر للجسم السوائل والعناصر الغذائية التي يحتاجها للشفاء، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

وأشارت دراسة أجريت في سبعينات القرن الماضي إلى أن تأثير مرق الدجاج في علاج أمراض البرد كان مماثلا لتأثير المضادات الحيوية المتاحة في ذلك الوقت.

وأضاف "مياسنيكوف" إلى أنه على المريض في حالة نزلات البرد تناول مرق الدجاج، فإذا شعر بنوع من التحسن فإنه يشير إلى فوائده.

وفقا لموقع "health" إليك كيف تساعد شوربة الدجاج على الوقاية من نزلات البرد:

مصدر للبروتين

يساعد البروتين الموجود في الدجاج على بناء وإصلاح الأنسجة التالفة في الجسم.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي مرق الدجاج على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل الزنك والحديد والتي تؤدي دورا حيويا في تعزيز جهاز المناعة ضد الفيروسات والعدوي.

خصائص مضادة للالتهابات

يُسهم استهلاكها أيضا في تقليل الالتهاب في الجسم، وبالتالي تخفيف أعراض نزلات البرد مثل احتقان الأنف.

ترطيب الجسم

يؤدي تناول شوربة الدجاج أيضا إلى ترطيب الجسم، ما يقلل من الشعور بالجفاف الذي يصاحب نزلات البرد.

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