فوائد النظارات المطلية لحماية العين من الأجهزة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - يقضي الكثير منا ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، ما يعرض العين للإجهاد والتعب، ولكن هل تعلم أن هناك حلا بسيطا يحمي عينيك؟

أكدت الدكتورة أليسيا ميلينيس، طبيبة العيون الروسية، أن نظارات الكمبيوتر المطلية يمكن أن تكون بمثابة درع واقٍ لعينيك.

هذه النظارات مصممة خصيصا لتقليل الآثار الضارة للإضاءة المنبعثة من الشاشات الرقمية، والتي تؤدي إلى إجهاد العين، وجفافها، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كيف تعمل نظارات الكمبيوتر المطلية؟

تتميز هذه النظارات بطلاء خاص مضاد للانعكاس، يعمل على تقليل الوهج والانعكاسات الضارة التي تسبب إزعاجًا للعين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مرشحات خاصة تقوم بحجب الضوء الأزرق الضار، الذي يسبب إجهاد عضلات العين وتشوش الرؤية، واضطرابات النوم.

فوائد ارتداء نظارات الكمبيوتر المطلية

حماية العينين، وتقليل الإجهاد والتهيج الناتج عن النظر إلى الشاشات لفترة طويلة.

تحسين جودة النوم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض العين، مثل الضمور البقعي.

تجعل استخدام أجهزة الكمبيوتر أكثر راحة وتقلل من الشعور بالإرهاق.

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