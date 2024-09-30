هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أجنحة ورقاب وجلود الدجاج- طبيب يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأجنحة والرقاب والجلود تعد من أجزاء الدجاجة، ومع ارتفاع الأسعار لجأ إلى تناولها كثيرون، ولكنها قد تكون مضرة عكس ما يعتقد البعض.

وقال الدكتور مجدي نزيه، استشاري وخبير التغذية العلاجية أن "سلخ الدجاجة" قبل السلق من أكثر الممارسات الصحية التي تسهم في الوقاية من دخول الهرمونات والعقاقير البيطرية الموجودة في الدجاجة إلى جسم الإنسان.

وأضاف مجدي في مقطع فيديو خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن الهرمونات والعقاقير البيطرية تتركز في طبق الدهون الموجودة تحت الجلد والنخاع.

وتابع خبير التغذية العلاجية أن "سلخ الدجاجة قبل السلق" قد يساعد على إزالة طبقة الجلد والدهون التي تحتوي على الهرمونات والعقاقير الطبية وبالتالي الوقاية من الأمراض الخطيرة.

ونصح مجدي أنه بعد "سلخ الدجاجة" من الأفضل "تحميرها" بملعقة سمنة بلدي، وهذا يجعل لونها داكن ومتماسكة جدا، وبعد ذلك يضاف إليها الملح والفلفل والبصل وورق اللورا والمستكة والحبهان ثم تضع في إناء للسلق.

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