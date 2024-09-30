يقي من السكتة الدماغية.. عصير يخفض الضغط والكوليسترول ويقوي القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من طوكيو باليابان أن شرب عصير فاكهة لذيذ يوميا يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم.

وارتفاع ضغط الدم هو حالة تعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويضع هذا ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى بمرور الوقت، وإذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث يرتبط ارتفاع ضغط الدم بالحالات الطبية الطارئة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويوجد العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والنظام الغذائي هو أحد هذه العوامل، لذا يجب تجنب الأطعمة الغنية بالملح، حيث يساعد الملح الجسم على الاحتفاظ بالمياه، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

واكتشف الباحثون أن تناول عصير الطماطم غير المملح يوميا قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ ويقلل الكوليسترول الضار، وهو عامل آخر يساهم في مشكلات القلب.

وشملت الدراسة 481 شخص وتناولواعصير الطماطم طوال العام، وتم فحصهم بحثا عن علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم، ومستوى الدهون وتحمل الجلوكوز قبل وبعد فترة الدراسة.

وانخفضت مستويات ارتفاع ضغط الدم بين المصابين بشكل كبير، وكان متوسط ​​استهلاك عصير الطماطم اليومي يتراوح بين 215 و84 مل.

وانخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى 94 مشارك يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعلاوة على ذلك، انخفض مستوى الكوليسترول لدى 125 مشاركا يعانون من خلل شحميات الدم غير المعالج بشكل ملحوظ.

وأدى تناول عصير الطماطم غير المملح إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومستوى الكوليسترول الضار لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وافترض الباحثون أن انخفاض ضغط الدم قد يكون مرتبطا بمضاد الأكسدة المعروف باسم "الليكوبين"، والذي يوجد في الطماطم.

وقال الباحثون إن الطماطم تحتوي على مجموعة متنوعة من المكونات النشطة بيولوجيا التي تجعلها ومنتجاتها، بما في ذلك عصير الطماطم مفيدة للصحة.

ويعرف الليكوبين بنشاطه المضاد للأكسدة القوي وتثبيط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يؤدي دورا رئيسيا في بدء وتطور تصلب الشرايين.

كما إنه قد يسهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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