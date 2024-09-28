بين الجبال والبحار.. 10 صور لـ أخطر 5 مطارات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السفر بالطائرة هو الخيار الأمثل للكثيرين للتنقل بين الدول، إذ يوفر الراحة والسرعة، ولكن هل تساءلت يوما عن أخطر المطارات في العالم؟

وفقا لموقع "businessinsider"، هناك 5 مطارات حول العالم تشتهر بظروفها الصعبة التي تتحدى مهارات الطيارين وتثير رعب المسافرين.

مطار بارا في اسكتلندا

مطار بارا في اسكتلندا واحدا من أغرب وأخطر المطارات في العالم، فبدلا من الهبوط على مدرج تقليدي، تهبط الطائرات على شاطئ رملي، هذا يعني أن الطيارين بحاجة إلى مهارات عالية وتركيز شديد للقيام بعمليات الهبوط والإقلاع في ظل هذه الظروف غير التقليدية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالمطار يفتقر إلى العديد من المرافق المتوفرة في المطارات الأخرى، مثل أبراج المراقبة الكبيرة وصالات الانتظار الفاخرة.

مطار بارو الدولي في بوتان

يقع مطار بارو الدولي في قلب واد ضيق محاصر بجبال شاهقة، ما يخلق بيئة طيران فريدة من نوعها تتحدى حتى أكثر الطيارين خبرة.

كما أن الظروف الجوية المتقلبة، مثل الضباب الكثيف والرياح القوية، تجعل الهبوط والإقلاع في هذا المطار أمرا خطيرا، لذلك، لا تسمح السلطات بإجراء أي رحلات جوية إلا خلال ساعات النهار عندما تكون الرؤية واضحة والظروف الجوية مستقرة قدر الإمكان.

مطار كونجوناس في ساو باولو بالبرازيل

يقع مطار كونجوناس في منطقة مزدحمة بالسكان ويحيط به العديد من المباني الشاهقة، بالإضافة إلى ذلك، يعاني المطار من مشكلات في الإضاءة، ما يجعل الهبوط ليلا أمرا صعبا للغاية.

هذه العوامل تجعل من مطار كونجوناس أحد أخطر المطارات في العالم.

مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن

يشتهر مطار الأميرة جوليانا الدولي بموقعه الفريد الذي يجعله وجهة سياحية مثيرة ومخيفة في آن واحد.

يقع المدرج مباشرة فوق شاطئ ماهو الشهير، ما يتيح للسياح مشاهدة الطائرات وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدًا فوق رؤوسهم، هذا القرب الشديد بين المدرج والشاطئ يجعل من الهبوط والإقلاع في هذا المطار تجربة مثيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر.

مطار لوكلا (تينزينج هيلاري) في نيبال

يتميز هذا المطار بمدرج قصير وانحدار شديد، ما يتطلب من الطيارين مهارات عالية في التحكم بالطائرة خلال عمليات الهبوط والإقلاع، بالإضافة إلى ذلك، يحيط بالمطار جبال شاهقة، ما يعرض الطائرات لظروف جوية متقلبة ورياح قوية.

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