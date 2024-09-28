لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البيض المسلوق يحتوي على البروتينات والحديد والفيتامينات المهمة، ما يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، لذا يحرص كثيرون على تناوله على وجبة الإفطار، وفق ما كشف موقع "webmd".

فوائد البيض المسلوق:

الوقاية من بعض الأمراض

البيض يحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تقاوم الأمراض مثل اللوتين والزياكسانثين.

وقد تسهم هذه الكاروتينات أيضا على تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي..

فقدان الوزن

البيض المسلوق مصدر ممتاز للبروتين الخالي من الدهون، لذا فهو يملاْ المعدة دون أن يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ما يسهم في فقدان الوزن.

صحة العظام

قد يسهم البروتين الموجود في البيض المسلوق مع فيتامين د على تقوية العظام والأسنان.

وجبة خفيفة مغذية

تحتوي البيضة المسلوقة على العديد من العناصر الغذائية مثل:

6.3 جرام من البروتين و25 مليجرام من الكالسيوم و0.595 مليجرام من الحديد و63 مليجرام من البوتاسيوم.

صحة الدماغ وتقوية الذاكرة

الكولين الموجود في البيض مهم لحماية الخلايا ونموها، كما إنه يعزز نمو الدماغ ويقوي الذاكرة.

حماية العين

اللوتين وزياكسانثين الموجودين في البيض المسلوق لهما خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، ما يسهم في الحفاظ على صحة العينين .

حماية العقل من التلف

يساعد الجمع بين العناصر الصحية مثل البروتين والكولين في البيض المسلوق على تنشيط العقل وخاصة بعد تناول وجبة الإفطار.

اقرأ أيضا:

تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

احذر الإفراط.. مشروب شهير يدمر الكلى والقلب لهذه الأسباب

تقوي عقلك.. فاكهة يمكنها تقليل خطر الإصابة بمرض يصيب الدماغ

مكاسب مالية وانتهاء علاقات سامة.. حظ سعيد لـ 3 أبراج الفترة القادمة

فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ